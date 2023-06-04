Пушилин подарил девочке из Енакиево щенка от Путина

Президент России Владимир Путин исполнил просьбу девочки Иры из города Енакиево Горловского района Донецкой Народной Республики (ДНР), которая написала ему письмо и попросила подарить щенка. Четвероногого друга 4 июня жительнице города передал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина — щенка породы померанский шпиц», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР отметил, что юная жительница Енакиево была счастлива и обещала ухаживать за своим новым питомцем. В ответ она попросила передать президенту вышитую бисером картину с изображением миниатюрного шпица.

Ранее, 6 февраля 2019 года, глава государства подарил щенка золотистого ретривера маленькой девочке с аутизмом из поселка Славянка в Приморском крае. Маленькая хозяйка ретривера рассказала, что назвала собаку Юки. В администрации поселка отметили, что учитывая характер заболевания девочки, эта собака сделает ее счастливее.

24 января того же года Путин подарил коньки 12-летней девочке из Омска, которая написала ему письмо с соответствующей просьбой.