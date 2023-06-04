Премьер-министра Бельгии госпитализировали после падения с велосипеда

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо упал с велосипеда во время прогулки и был госпитализирован. Как отмечает 4 июня радио RTBF, инцидент произошел накануне.

Сам политик уже сообщил, что чувствует себя удовлетворительно и находится дома.

«К счастью, у меня был шлем, и мой сын вызвал службу экстренной помощи. Я хотел бы поблагодарить службы университетской клиники Гента за заботу этой ночью. Спорт полезен для вашего здоровья, но иногда надо быть немного осторожнее», — отметил Де Кроо в видеообращении на своей странице в Twitter.

Известно, что премьер-министр упал с велосипеда вниз головой. Инцидент произошел ближе к вечеру, когда он ехал с сыном неподалеку от своего дома в Бракеле (Восточная Фландрия). Политик на несколько мгновений потерял сознание.

Он также добавил, что с начала недели намерен как обычно приступить к своим рабочим обязанностям.

Ранее, в июне 2022 года, президент США Джо Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Перед падением политик подъехал к репортерам поздороваться, но не смог сохранить равновесие. После падения американский лидер заявил, что он в порядке и не пострадал.