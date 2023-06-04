Боксер Лебедев прокомментировал смерть 16-летнего подростка на турнире по ММА

Человек, виновный в смерти 16-летнего подростка во время Открытого кубка по ММА в Амурской области, обязательно будет наказан. Таким мнением поделился боксер Дмитрий Лебедев в беседе с «Известиями» 4 июня.

По его словам, сейчас расследование по этому делу ведут грамотные люди, которые установят обстоятельства произошедшего. Если, согласно официальной версии следствия, виновник все-таки был, то его накажут, считает Лебедев.

«Я думаю, что суд во всем разберется, комиссия во всем разберется. И будет вынесено правильное решение», — уточнил Лебедев.

Ранее в этот день о трагедии в Белогорске сообщили в СУ СК России по Амурской области. 16-летний подросток скончался в ходе спортивного мероприятия после удара в голову. Профессиональные спортсмены, в свою очередь, утверждают, что ребенка не должны были выпускать на ринг без шлема.

В настоящий момент в произошедшем разбирается следствие. Оно намерено дать оценку соблюдению требований безопасности при организации и проведении соревнований, а также наличию медицинских противопоказаний у погибшего.