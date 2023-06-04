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Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона ВСУ

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Фото: администрация города Мелитополя
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Взрыв, который раздался в Мелитополе, произошел в результате уничтожения схрона со взрывчаткой, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщили в администрации города.

«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ. Мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности», — оповестили в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что обстановка в городе спокойная.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
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Ранее в этот день о прогремевшем взрыве в Мелитополе сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пообещал предоставить подробности позднее.

3 июня в Бердянске Запорожской области также прозвучало несколько взрывов. Рогов предположил, что была совершена попытка ракетного обстрела населенного пункта украинскими боевиками, сопровождающаяся работой российской ПВО.

Позднее выяснилось, что ВСУ пытались применить для обстрела Бердянска ракету комплекса «Точка-У».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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