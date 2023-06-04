Премьер Эстонии усомнилась в возможности Украины вступить в НАТО

Эстонский премьер-министр Кая Каллас, выступая на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» 4 июня, заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока на ее территории не завершатся боевые действия.

«Говоря о [предстоящем саммите НАТО в] Вильнюсе. Конечно, мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что этого не может произойти, пока идет конфликт», — отметила она на выступлении, трансляция которого велась на сайте форума.

По ее словам, от Киева нужны более четкие формулировки, чем те, что были в Бухаресте.

Форум «Диалог Шангри-Ла» стартовал в Сингапуре в пятницу и продлится до 4 июня.

В апреле 2008 года НАТО на саммите в Бухаресте приняло политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом альянса. При этом организация отказалась предоставлять план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в НАТО.

Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Из материала следовало, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом также отмечалось, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

Ранее, 24 мая, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.