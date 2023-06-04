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Герою ДНР Александру Фоменко установили мемориальную доску в школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Герою Донецкой Народной Республики (ДНР) Александру Фоменко, погибшему в бою в зоне специальной военной операции (СВО), установили мемориальную доску на здании школы в городе Енакиево, где он учился. Кадры с церемонии ее открытия показывают «Известия» в воскресенье, 4 июня.

Александр Фоменко погиб 9 сентября прошлого года в ходе боев в поселке Великая Новоселка в ДНР.

Открытие мемориала посетили юнармейцы, сотрудники и ученики школы, а также военные и близкие погибшего. Во время церемонии врио главы ДНР Денис Пушилин вручил звезду героя матери погибшего военнослужащего.

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25 мая сообщалось, что в ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска» (украинское название — Бахмут). Закон об учреждении награды был принят постановлением народного совета ДНР. Согласно закону, решение о награждении медалью принимается главой ДНР по предложению органов власти. Награда может вручаться посмертно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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