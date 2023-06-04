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Появились снятые с коптера кадры последствий пожара в больнице Новосибирска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В распоряжении «Известий» появились снятые с коптера видеокадры последствий пожара в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Новосибирска, произошедшего в воскресенье, 4 июня.

На кадрах видно, насколько сильно пострадала крыша здания.

Как сообщили в региональном минздраве, из больницы эвакуировали 150 пациентов, а также живущую в отделении терапии черепаху.

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Ранее в этот день в МЧС поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе Новосибирска. На тот момент огонь охватил кровлю по всей площади. Позднее сообщалось, что открытое горение на крыше больницы на площади 1,8 тыс. кв. м ликвидировано.

Известно, что, по предварительной информации МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание.

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