Появились снятые с коптера кадры последствий пожара в больнице Новосибирска

В распоряжении «Известий» появились снятые с коптера видеокадры последствий пожара в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Новосибирска, произошедшего в воскресенье, 4 июня.

На кадрах видно, насколько сильно пострадала крыша здания.

Как сообщили в региональном минздраве, из больницы эвакуировали 150 пациентов, а также живущую в отделении терапии черепаху.

Ранее в этот день в МЧС поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе Новосибирска. На тот момент огонь охватил кровлю по всей площади. Позднее сообщалось, что открытое горение на крыше больницы на площади 1,8 тыс. кв. м ликвидировано.

Известно, что, по предварительной информации МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание.