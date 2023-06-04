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В Кремле заявили об отсутствии альтернативы доведению спецоперации до конца

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна знать свою линию и проводить ее до конца, поскольку у нее «нет другой альтернативы». Таким образом он прокомментировал молчание Запада насчет обстрелов Белгородской области со стороны Украины в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» 4 июня на телеканале «Россия 1».

Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным обратил внимание, что западные страны еще до начала спецоперации на протяжении многих лет «не замечали бомбежек Донбасса». По его мнению, сейчас эти страны просто продолжают свою «гуттаперчевую линию».

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — указал пресс-секретарь.

На вопрос о том, как продолжать свое дело, когда киевский режим усиливается за счет поставок западного вооружения, Песков заявил, что поддержка стран НАТО приведет только к очередному витку в нагнетании напряженности. Это, по его словам, лишний раз обязывает страну быть более собранной, сильной, а также продолжать начатое.

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Ранее, 1 июня, президент РФ Владимир Путин, на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность в победе России. По его словам, страна в конце концов станет гарантом мира и безопасности для всех народов и всех государств.

До этого, 10 мая, Песков в интервью сербскому телеканалу ATV указывал, что за год проведения Россией спецоперации на Украине были достигнуты определенные цели. В частности, по его словам, удалось освободить значительные территории в Донбассе.

Пресс-секретарь также отметил, что России «удалось изрядно потрепать» военную машину Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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