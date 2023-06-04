Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы
Автомобиль загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы. Об этом 4 июня сообщили в столичном департаменте транспорта.
«Движение перед тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова полностью перекрыто — рекомендуем выбирать пути объезда», — предупредили в Telegram-канале ведомства.
Марка машины не уточняется.
На месте уже находятся оперативные службы города. О пострадавших не сообщается.
Ранее, 3 июня, в Лефортовском тоннеле в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулось несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было какое-то время затруднено. Водителям было рекомендовано объезжать данный участок.