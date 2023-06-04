Движение судов по Суэцкому каналу возобновилось после поломки танкера

В Суэцком канале после поломки нефтяного танкера удалось восстановить движение судов. Об этом сообщает агентство Associated Press 4 июня.

Несколькими часами ранее на самом узком участке канала по направлению Средиземное — Красное море была обнаружена неисправность танкера SEAVIGOUR — он потерял ход. Следом за ним остановились еще восемь судов. На место были направлены три буксира.

Усилиями египетских властей движение удалось восстановить — танкер отбуксировали в более широкую часть Суэцкого канала. В настоящий момент SEAVIGOUR на ремонте.

Движение судов осуществляется в штатном режиме.

25 мая сообщалось, что сухогруз Xin Hai Tong, который застрял в Суэцком канале, сняли с мели. По данным международного морского агентства Leth, на месте работали буксиры. Длина грузового судна составляет 189 м, ширина — 32 м. Отмечалось, что заблокированные из-за его остановки суда продолжили движение.