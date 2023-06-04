Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву

В день, когда украинские беспилотники совершили атаку на Москву и Подмосковье, президент России Владимир Путин в режиме нон-стоп получал по телефону доклады об обстановке на месте происшествий. Об этом рассказал 4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны», — поделился официальный представитель Кремля.

После того как вся картина обстановки стала ясна, добавил Песков, Путин дал соответствующие указания для властей как от главы государства и приказы для военных как от Верховного главнокомандующего.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания тогда указал, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Путин, комментируя произошедшее в Москве, подчеркивал, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Российский лидер отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) в городе сработала «штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать».

1 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям являются террористической атакой и не могут быть квалифицированы как военные действия. Медведев пояснил, что используемые Украиной БПЛА не могут нанести ущерб ни военным объектам в России, ни объектам госуправления. Они направлены только против мирных граждан.