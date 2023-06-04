Вучич заявил о получении ежедневно около 200 угроз убийством

Президент Сербии Александр Вучич рассказал в ходе брифинга по случаю Дня МВД 4 июня о получении им около 200 угроз об убийстве ежедневно.

Таким образом Вучич ответил на вопрос журналистов об инциденте на массовом протесте оппозиции. Так, на демонстрации была повешена кукла, которая напоминала президента Сербии.

«Мне надоела ложь, что это принес кто-то со стороны. У них все эти годы были «виселицы», сейчас они принесли как будто повешенного. Моя работа — терпеть такое свинство и гадости», — приводит слова сербского лидера NSPM.

По его словам, должность президента учит терпеть подобные угрозы.

Вместе с тем он затронул тему безопасности, которая волнует протестантов в стране. Вучич отметил, что «до сегодняшнего утра было передано более 68 000 единиц оружия» в рамках добровольной сдачи оружия, которая стартовала после убийств в сербской школе.

3 июня в Белграде прошел пятый по счету массовый митинг оппозиции у здания Скупщины (парламента) страны. Их шествие проходило по центральным улицам города, по неофициальным данным всего участвовало 110 тыс. человек . Основная цель протестов — отзыв лицензий на телеканалы, которые пропагандируют насилие, а также установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности. Следующая протестная акция планируется 11 июня.

Наряду с этим Сербия имеет напряженную ситуацию из-за конфликта на границе с непризнанной республикой Косово.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

Последним из решений по этой теме стала отправка спецпредставителей Евросоюза (ЕС) и США в понедельник и вторник для обсуждения ситуации в Косово. По словам Вучича, на протяжении всех этих дней он продолжает разговаривать с представителями Запада.