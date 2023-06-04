Переговоры Эрдогана и Столтенберга начались в Стамбуле

В Стамбуле в воскресенье, 4 июня, начались переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом написала газета Star.

«Встреча в офисе Долмабахче закрыта для прессы», — сообщило издание.

Генсек НАТО прилетел в Турцию 3 июня для участия в инаугурации Эрдогана, которого переизбрали на новый президентский срок.

1 июня политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок сказал, что у Турции нет оснований принципиально выступать против вступления Швеции в НАТО. Как он отметил, сложно представить, что должно случиться, чтобы Швеция не стала членом НАТО или по крайней мере не получила от альянса гарантии безопасности. Так он прокомментировал информацию о визите Столтенберга в Турцию для обсуждения членства Швеции.

Сейчас ведется дискуссия о вхождении Швеции в НАТО. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 7 апреля выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Он также отметил, что у Турции есть законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.

При этом на фоне таких заявлений в городе Гетеборге в Швеции местные жители выходили в апреле на акцию против вступления страны в НАТО.