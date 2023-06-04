В Оренбургской области дельтапланерист потерпел крушение при приземлении, получив многочисленные травмы. Об этом сообщило воскресенье, 4 июня, главное управление МЧС по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в районе села Буланово Октябрьского района области.

«Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия медики не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине скорой помощи и им пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что в Ленинградской области разбился профессиональный парашютист. Отмечалось, что погибший был опытным спортсменом, за его плечами 385 прыжков. По данным «Известий», у мужчины не раскрылся парашют, поскольку он выполнил финальный разворот на недопустимо низкой высоте и провалился в воздушную яму.