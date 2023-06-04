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В Оренбургской области дельтапланерист потерпел крушение при приземлении

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Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области
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В Оренбургской области дельтапланерист потерпел крушение при приземлении, получив многочисленные травмы. Об этом сообщило воскресенье, 4 июня, главное управление МЧС по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в районе села Буланово Октябрьского района области.

«Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия медики не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине скорой помощи и им пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

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