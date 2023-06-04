В Кремле рассказали, сколько времени Путин уделяет работе

На вопрос о том, как происходит информирование президента России Владимира Путина в ночное время, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что глава государства «фактически круглые сутки проводит на своем посту». Об этом пресс-секретарь заявил в видеокомментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» 4 июня, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков рассказал, что после атаки беспилотников на Москву 30 мая Путин получал доклады от Минобороны РФ, МЧС и глав столицы и Московской области круглые сутки.

«Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего», — ответил Песков на соответствующий вопрос Зарубина.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что президент такой страны, как Российская Федерация, «фактически круглые сутки на посту».

На последующий вопрос журналиста о том, сколько российский лидер уделяет теме Украины и спецоперации, представитель Кремля отметил, что это именно столько времени, «сколько необходимо Верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство».

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания тогда указал, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

По факту атаки БПЛА в Москве было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Комментируя произошедшее, Путин подчеркивал, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Тогда российский лидер также отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала «штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать».