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Маркетолог назвал причины продуктовой дефляции в России в апреле

Маркетолог Качалов: на продуктовую дефляцию повлиял высокий уровень урожая в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Маркетолог Игорь Качалов в воскресенье, 4 июня, рассказал «Известиям», почему Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией. Он указал на большое число экономических предпосылок к этому.

О том, что РФ стала единственной страной в Европе, где в апреле подешевели продукты, СМИ сообщали ранее в этот день. Цены в России упали на 0,22% в годовом выражении, подсчитали «РИА Новости».

«В 2022 году у России была масса позитивных моментов, которые определили в экономике к снижению цен на продукты питания», — сказал Качалов, отметив, что одним из них является высокий уровень урожая.

Он заявил, что всегда высокое предложение снижает цены. Собеседник «Известий» напомнил также, что цены на продукты снижаются обычно летом.

«В прошлом году снизились цены из-за большого урожая, сейчас мы снижаем цены на остатки товаров с прошлогоднего сезона, чтобы подготовиться к сбору урожая», — считает специалист.

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Также Качалов напомнил, что из РФ ушли зарубежные продовольственные компании.

«Освободилась громадная ниша, куда ринулись российские компании производить продукты питания, и мы увидели колоссальное количество новых марок. Зарубежные компании традиционно ставят очень высокую наценку на свои товары, ведь им нужно зарабатывать прибыль и отправлять ее своим американским или европейским акционерам», — резюмировал эксперт.

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