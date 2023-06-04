Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США
Просвета в отношениях России и США пока не видно, и нынешнее состояние дел не вызывает никакого позитивного настроя. Об этом заявил 4 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке. Оптимизма особо это не вызывает», — отметил он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, опубликовавшим фрагмент программы в своем Telegram-канале.
Днем ранее Ушаков пояснил, что Россия и США время от времени, «но не периодически» продолжают поддерживать контакты по дипломатической линии и специальным каналам. В частности, они касаются вопроса обмена заключенными.
Ранее, 2 июня, американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США не являются врагом для россиян. При этом он объявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились свергнуть действующее правительство России.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров заметил, что отношения РФ и США сейчас находятся в фазе горячей войны. При этом он заявил о важности поддержания контактов с Вашингтоном и выразил надежду на восстановление диалога.
В том же месяце российский лидер Владимир Путин указал, что отношения двух стран переживают глубокий кризис, в основе которого лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.