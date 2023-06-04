Парки Москвы обновили к лету культурную программу
В столичных парках горожан и туристов ждет обновленная познавательная программа, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Этим летом посетителей столичных парков ждут читальни и литературные кружки, лекции по науке и педагогике, пленэры и кинопоказы. Некоторые культурные площадки, как, например, сад имени Баумана, представят полюбившиеся гостям проекты с обновлениями», — рассказала Наталья Сергунина.
В 10 летних читальнях любители литературы могут обмениваться книгами, обсуждать прочитанное, посещать тематические мастер-классы или участвовать в конкурсах. Читальни открыты на территории музея-заповедника «Царицыно», в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино», Измайловском, Бабушкинском, 50-летия Октября и некоторых других.
В «Кузьминках» работает «Экологический штаб». В новом сезоне формат его работы изменится: дошкольники и дети младшего школьного возраста отправятся наблюдать за природой, освоят туристические навыки. В частности, научатся ориентироваться на местности, составлять план и читать карту.
Этим летом сразу в нескольких парках будут проходить уроки танцев. Сад «Эрмитаж» приглашает освоить современный городской парный танец кизомба и детский хип-хоп. Занятия по брейк-дансу организуют в Гончаровском и Таганском парках. Как отмечают профессионалы, обучение поможет развить чувство ритма, координацию и ловкость, придаст уверенности в себе.
В саду имени Баумана прочтут новые лекции в рамках «Умных вторников». Их дополнят «Джазовые четверги»: в этом году предпочтение отдадут инструментальному исполнению джаза в различных направлениях.
Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.