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Политолог объяснил действия КНР против корабля США в Тайваньском проливе

Политолог Кнутов: действия КНР против корабля США — это предупреждение американцам
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Фото: Getty Images/South Korean Defense Ministry
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Китай считает Тайваньский пролив своими территориальными водами и всегда болезненно реагирует на попытки США провести свои военные корабли по нему. Об этом заявил 4 июня в комментарии «Известиям» политолог Юрий Кнутов, комментируя сближение китайского корабля с американским эсминцем, произошедшее накануне.

«В этот раз Китай просто принял более решительные меры, фактически имитируя таран. То есть он тем самым обозначил, что если американцы будут повторять подобные действия, то со стороны Китая будет более решительное противодействие за вторжение в воды между КНР и Тайванем», — объяснил эксперт.

Кнутов полагает, что в будущем от китайских военных можно ожидать более серьезных действий из-за провокаций США.

«Американцы преднамеренно совершают такие провокации. Хотя на дипломатическом уровне они якобы признают Тайвань частью Китая, на деле они снабжают Тайвань оружием, из-за чего остается возможность конфликта между США и КНР. Но пока эти две страны воевать не хотят», — отметил политолог.

По его мнению, подобного рода неоднозначные маневры со стороны американских военных действительно могут привести к обострению отношений. Кроме того, возможно и введение новых санкций США в отношении китайских компаний.

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3 июня китайский военный корабль на большой скорости сблизился с американским эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 м в Тайваньском проливе. Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии. По словам одного из военных, корабль ВМС Китая уведомил американский Chung-Hoon о чрезмерном сближении, на что США попросили китайскую сторону держаться подальше от корабля. Однако в конечном счете Соединенным Штатам пришлось изменить курс и сбавить скорость, чтобы избежать столкновения.

2 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в последнее время Пентагон фиксирует «опасные маневры», совершаемые китайской военной авиацией в отношении американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве. По словам Остина, Соединенные Штаты стремятся к сохранению за всеми странами права свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это разрешает международное право.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин 22 мая сказала, что Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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