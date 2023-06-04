Появились кадры с места задержания криминального авторитета из РФ в Парагвае
Директор по социальным коммуникациям Национального антинаркотического секретариата Парагвая Франциско Айяла в воскресенье, 4 июня, поделился с «Известиями» подробностями задержания гражданина РФ, криминального авторитета Андрея Андреева, которое произошло 12 лет назад, в середине марта 2011 года.
В РФ преступник был причастен к убийству восьми человек, а также похищениям и мошенничеству.
«Нами была получена информация о нахождении в Парагвае гражданина России, который был связан с несколькими гражданами Парагвая. Они организовали логистику доставки кокаина на европейский континент через аэропорты, а также через тройную границу Фос-де-Игуасу», — рассказал Айяла.
Также он показал место, где был задержан Андреев.
«Здесь было произведено задержание, в нескольких метрах находится дом. Именно там находились подозреваемые, когда заметили присутствие агентов Сенада и обвинения», — отметил Айяла, добавив, что после этого преступники сбежали через небольшой участок леса и попытались скрыться, прыгнув в реку. Однако полицейским удалось поймать их. Всего было задержано пять человек.
Андреева не сразу передали России, так как он отбывал наказание в Парагвае за незаконный оборот наркотиков.
Корреспондент «Известий» 4 июня показал кадры экстрадиции Андреева.
Суд начал рассматривать уголовное дело по обвинениям членов банды, к деятельности которой причастен Андреев, в ноябре 2011 года. Непосредственно в бандитизме и убийствах обвинили только четверых — Виктора Буянова, Максима Жукова, Алексея Мельника и Максима Ситникова. Всего обвинения выдвинули девяти фигурантам.