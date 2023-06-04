Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новосибирске устранили открытое горение в больнице на площади 1,8 тыс. кв. м
Мир
Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США
Экономика
СМИ назвали Россию единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Александровке в ДНР 10 ракет из РСЗО
Общество
Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра
Происшествия
В Крыму за ночь было нейтрализовано девять украинских БПЛА
Общество
В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации
Происшествия
Губернатор сообщил о ночных обстрелах ВСУ двух районов Белгородской области
Экономика
Политолог указал на отсутствие гарантий для экономики США после поднятия госдолга
Мир
В Индии озвучили причину катастрофы с поездами в штате Одиша
Мир
Несколько полицейских получили ранения в ходе протестов в Германии
Мир
В Италии назвали экономическую причину будущего распада Украины

Появились кадры с места задержания криминального авторитета из РФ в Парагвае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор по социальным коммуникациям Национального антинаркотического секретариата Парагвая Франциско Айяла в воскресенье, 4 июня, поделился с «Известиями» подробностями задержания гражданина РФ, криминального авторитета Андрея Андреева, которое произошло 12 лет назад, в середине марта 2011 года.

В РФ преступник был причастен к убийству восьми человек, а также похищениям и мошенничеству.

«Нами была получена информация о нахождении в Парагвае гражданина России, который был связан с несколькими гражданами Парагвая. Они организовали логистику доставки кокаина на европейский континент через аэропорты, а также через тройную границу Фос-де-Игуасу», — рассказал Айяла.

Также он показал место, где был задержан Андреев.

«Здесь было произведено задержание, в нескольких метрах находится дом. Именно там находились подозреваемые, когда заметили присутствие агентов Сенада и обвинения», — отметил Айяла, добавив, что после этого преступники сбежали через небольшой участок леса и попытались скрыться, прыгнув в реку. Однако полицейским удалось поймать их. Всего было задержано пять человек.

Андреева не сразу передали России, так как он отбывал наказание в Парагвае за незаконный оборот наркотиков.

Корреспондент «Известий» 4 июня показал кадры экстрадиции Андреева.

Суд начал рассматривать уголовное дело по обвинениям членов банды, к деятельности которой причастен Андреев, в ноябре 2011 года. Непосредственно в бандитизме и убийствах обвинили только четверых — Виктора Буянова, Максима Жукова, Алексея Мельника и Максима Ситникова. Всего обвинения выдвинули девяти фигурантам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023