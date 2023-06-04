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Нефтяной танкер сломался во время прохода через Суэцкий канал

У нефтяного танкера сломалось оборудование во время прохода через Суэцкий канал
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Фото: соцсети
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В Суэцком канале произошла поломка оборудования на нефтяном танкере SEAVIGOUR, который пересекал канал на своем пути из России в Китай. Как сообщили 4 июня в администрации канала, к месту поломки судна направлены три буксира.

«Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения канала, тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира», — цитирует «РИА Новости» главу администрации канала Осаму Рабие.

В настоящее время уже начаты работы по подключению буксиров к судну для подготовки к его транспортировке до 17-го километра нумерации канала.

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Ранее, 25 мая, сообщалось, что сухогруз Xin Hai Tong, который застрял в Суэцком канале, сняли с мели. По данным международного морского агентства Leth, на месте работали буксиры. Длина грузового судна составляет 189 м, ширина — 32 м. Отмечалось, что заблокированные из-за его остановки суда продолжили движение.

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