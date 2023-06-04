Тайконавты миссии «Шэньчжоу-15» вернулись со станции «Тяньгун»
Тайконавты миссии «Шэньчжоу-15» вернулись на Землю. Членов экипажа успешно извлекли из спускаемого аппарата, передает телеканал «Известия». Тайконавты пробыли на станции «Тяньгун» шесть месяцев. Спуск членов экипажа занял около девяти часов. Медработники подтвердили, что тайконавты чувствуют себя хорошо. Сейчас на станции «Тяньгун» находятся члены новой миссии.
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