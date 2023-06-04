Конфликт на Украине является либо «последним спазмом имперского прошлого Европы», либо предвестием формирования негегемонистского мира и грядущего соперничества между государствами. Такое мнение высказал вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлес во время своего выступления на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

«Вопрос, который продолжает мучить меня, — это вопрос о том, является ли <конфликт> на Украине последним спазмом имперского прошлого Европы <…> или же это предвестие грядущего противостояния в постгегемонистском мире», — сказал Марлес, чьи слова 4 июня приводит портал The News Department.

По словам Марлеса, ситуация вокруг украинского кризиса показала, что наступает время, когда государства начинают видеть возможность построить новый порядок в соответствии со своими предпочтениями.

Ранее, 24 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий. По его словам, альтернатива состоит в укреплении стабильности в мире, последовательном выстраивании системы единой, неделимой безопасности, а также в решении масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития.

В апреле китайская газета Global Times указывала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

Месяцем ранее председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.