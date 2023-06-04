Один человек погиб и восемь пострадали при пожаре в приюте для беженцев в ФРГ
В немецком городе Апольда произошел пожар в приюте для беженцев. Один человек погиб и восемь пострадали, сообщил 4 июня телеканал MDR со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что погибшим был ребенок.
В результате пожара здание сгорело полностью. В нем проживало около 300 человек.
Причины произошедшего выясняются.
Ранее, 13 мая, сообщалось, что на севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев. Как сообщил бизнесмен Питер Кейси, его некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и серьезно повредили пожаром. Он назвал виновников возгорания бандитами и пообещал восстановить помещение.