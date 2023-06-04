Губернатор сообщил о ночных обстрелах ВСУ двух районов Белгородской области

В ночь на 4 июня Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области были обстреляны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате обстрела зафиксировано много повреждений.

«Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения находится более 4 тыс. человек, которым оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что украинские боевики обстреляли село Муром, отметив, что по предварительным данным, пострадавших нет. При обстреле от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Также есть повреждения в здании Дома культуры, школы и детского сада.

Накануне сообщалось о двух погибших и двух раненых при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ. 2 июня три человека погибли и еще семь получили ранения при обстреле украинскими боевиками Соболевки.

Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.