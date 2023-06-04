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В США указали на осознание ВСУ истинного отношения Зеленского к военным

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ осознали, как Зеленский относится к военным
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Украинский президент Владимир Зеленский безразлично относится к жизням своих военных, он готов швырнуть их тысячами на убой, высказался 3 июня в своем блоге на YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — считает офицер.

Он подчеркнул, что многие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) помышляют об устранении Зеленского.

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Ранее, 24 мая, экс-советник главы Пентагона предрек развал украинского правительства при власти Зеленского в ближайшее время. Полковник обеспокоен тем, что кто-либо в Вашингтоне захочет вмешаться в украинский конфликт с расчетом на неспособность России ответить на такой шаг.

Макгрегор 9 мая сообщил о намерении Зеленского втянуть США в противостояние с Россией в рамках украинского конфликта. По словам военного, это связано с «невосполнимыми» потерями Киева. Он заявил, что ВСУ лишились более чем 300 тыс. военных и теперь отчаянно нуждаются в поддержке сильного союзника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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