Главу фонда капремонта Красноярского края арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Красноярска избрал меру пресечения в отношении генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, который подозревается в получении взятки. Судебное заседание прошло в воскресенье, 4 июня.

«Суд постановил избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 1 августа 2023 года», — сказала судья.

О задержании чиновника стало известно днем ранее. Отмечалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ России по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

По версии следствия, с промежуток времени между 1 апреля 2022 года и 22 июня этого года подозреваемый предложил знакомому руководителю коммерческой организации, осуществлявшему предпринимательскую деятельность в сфере строительства, за 12 млн рублей осуществлять покровительство его деятельности со стороны регионального фонда. Он также пообещал предпринимателю обеспечивать регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ на территории региона в качестве подрядчика, а также решать вопросы по принятию выполненных работ в случае выполнения их в ненадлежащем качестве.

5 мая текущего года фигурант получил от директора коммерческой компании часть денег от общей суммы взятки в размере 1,6 млн рублей. 2 июня ему была передана другая часть суммы — 5 млн рублей. После получения взятки сотрудниками краевого УФСБ подозреваемый был задержан. По данным сайта фонда, его возглавляет Михаил Попелышев.