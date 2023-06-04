Украинские боевики выпустили по Александровке в ДНР 10 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 4 июня, открыли огонь по поселку Александровка в Петровском районе Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР).в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел начался в 9:00, по населенному пункту 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

За период с 21:00 3 июня до 9:00 4 июня, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка четыре раза подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, указал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов украинские боевики выпустили 23 снаряда калибром 155 мм.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, накануне семья из Горловки в ДНР успела спрятаться за несколько секунд до взрыва снаряда, который упал возле их дома. Съемочная группа «Известий» показывала последствия удара по населенному пункту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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