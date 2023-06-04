Экс-разведчик ВС США Риттер высмеял Блинкена после его слов о Путине

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер высмеял американского госсекретаря Энтони Блинкена за его высказывание о президенте РФ Владимире Путине. Свое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom 3 июня.

В беседе с журналистом Эндрю Наполитано Риттер прокомментировал недавнее выступление Блинкена в Хельсинки, в ходе которого тот заявил, что Путин «верит в то, что Россия продержится дольше Украины и ее союзников».

Риттер отметил, что попытки Блинкена понять замыслы российского лидера не имеют никакого смысла.

«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит…», «Путин думает…» Серьезно, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: «Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?» — с иронией сказал Риттер.

Он добавил, что внимательно следит за тем, что говорит и пишет президент России. По словам Риттера, ничего из того, что Путин когда-либо формулировал, абсолютно не совпадает с тем, что транслирует американский госсекретарь.

2 июня в Хельсинки Блинкен также заявил, что США не являются врагом для россиян, а также добавил, что Вашингтон никогда не стремился свергнуть действующее правительство России.

В Госдуме эти слова Блинкена назвали уловкой. В частности, депутат Сергей Каргинов отметил, что США почувствовали скорую победу России «на всех фронтах», поэтому им ничего не остается, кроме как говорить о дружбе. Каргинов отметил, что Россия не поддастся «на эту иллюзию, на эту уловку».

Ранее, 18 мая, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон за невозможностью поразить РФ пытается навести смуту в российском обществе. Так он прокомментировал видеоролик ЦРУ с призывом к россиянам делиться чувствительной информацией с американской спецслужбой.

В апреле российский президент отмечал, что отношения РФ и США переживают глубокий кризис, в основе которого лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.