Женщина и младенец погибли при пожаре в Амурской области
Во время сильного пожара в деревянном доме в Амурской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок. Об этом 4 июня сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Пожар произошел в двухквартирном доме в поселке Юктали. Тела погибших обнаружили в ходе тушения.
«По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Проводится доследственная проверка.
Ранее в этот день на юго-востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном ангаре. На место происшествия было направлено свыше 50 человек личного состава и 13 единиц техники ведомства. Сведений о пострадавших не поступало.