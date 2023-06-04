Global News: китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе
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- Global News: китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе
Военный корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем Военно-морских сил (ВМС) США в Тайваньском проливе, проинформировал канадский телеканал Global News в субботу, 3 июня.
«Китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстоянии менее 150 м», — сказано в сообщении.
В результате маневра эсминцу США пришлось поменять курс и снизить скорость.
Global News уточнил, что видеозапись инцидента была снята с борта канадского корабля HMCS Montréal. Он был зафиксирован в ходе совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе. По сообщению одного из военнослужащих, корабль ВМС КНР заявил американскому Chung-Hoon о чрезмерном сближении, в ответ на это Соединенные Штаты попросили Китай держаться подальше от судна.
Американский и канадский корабли примерно неделю находились вместе в Южно-Китайском море перед тем, как войти в Тайваньский пролив. По данным телеканала, китайские военнослужащие отслеживали суда и подходили к ним на безопасное расстояние.
Ранее, 2 июня, глава минобороны США Ллойд Остин сказал, что в последнее время Пентагон фиксирует «опасные маневры», совершаемые китайской военной авиацией против американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве. Остин подчеркнул, что Штаты хотят сохранить за всеми странами права свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это разрешено международным правом.
Американский президент Джо Байден 21 мая выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он отметил, что у Соединенных Штатов и китайской стороны должна быть открытая горячая линия связи.
Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин указала на сомнения Китая по поводу искреннего желания США наладить с ним контакты. Объясняется эта позиция тем, что администрация Байдена продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.
Отношения между США и КНР резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.