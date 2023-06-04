Reuters сообщило о тайной встрече представителей крупнейших разведок мира в Сингапуре

Высокопоставленные лица разведывательных служб примерно 20 стран провели секретную встречу в Сингапуре во время конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог». Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным, полученным агентством, подобные встречи организуются правительством Сингапура и незаметно проводятся в отдельном месте параллельно с саммитом по вопросам безопасности. Ранее о них не сообщалось.

Как пишет издание, представитель министерства обороны Сингапура заявил, что во время форума «Шангри-Ла диалог» участники, в том числе высокопоставленные должностные лица, «пользуются возможностью встретиться со своими коллегами».

В переговорах присутствовала тема конфликта на Украине, сообщил агентству источник. Также было отмечено, что тон был «кооперативным», а не конфронтационным.

Конференция по безопасности «Шангри-Ла диалог» проводится регулярно с 2002 года. Организатором выступает лондонский Международный институт стратегических исследований. В прошлом году из-за ситуации на Украине российской стороне отозвали приглашение на участие в форуме, в этом году оно не направлялось.

Ранее, 3 июня, на конференции представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву. При этом он добавил, что в этом случае важно, чем именно завершится этот конфликт.

В то же время министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, включающий, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН, заключил Субианто.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.