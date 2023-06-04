В Иркутской области сгорел пассажирский автобус

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области разбираются в причинах возгорания пассажирского автобуса на федеральной трассе, о чем 4 июня сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Предварительно установлено, что 3 июня вечером на 343 км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» автобус, который двигался по маршруту «Усть-Кут — Иркутск», загорелся. В это время в автомобиле находились 47 пассажиров.

«Водитель вовремя остановил автобус, все передвигающиеся в нем лица были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Для доставки граждан в пункт назначения был задействован резервный транспорт», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

24 мая грузовой автомобиль полностью сгорел возле придорожного кафе на трассе в Омской области. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже весь грузовик на площади 20 кв. м. На месте работали восемь спасателей и две пожарные машины.