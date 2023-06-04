В Красноярском крае мужчины похитили 500 л дизельного топлива

На одном из лесоперерабатывающих предприятий Кодинска в Красноярском крае двое мужчин слили свыше 500 л дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону 4 июня.

«В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлено, что двое мужчин 1977 и 1994 года рождения, работая операторами погрузчика на лесоперерабатывающем предприятии, соорудили на топливной системе погрузчика врезную дополнительную трубку с краном для слива топлива без доступа в топливный бак», — говорится в публикации.

Уточняется, что в смену сливалось до 100 л. Далее на личном автомобиле мужчины перевозились топливо в гараж и оттуда уже продавали. Сумму ущерба оценивают в 30 тыс. рублей.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В октябре 2021 года в Якутии суд вынес приговор пятерым жителям Вилюйского района, которые обвинялись в хищении топлива в особо крупном размере. Суд установил, что четверо сотрудников топливно-энергетической компании объединились в организованную группу.