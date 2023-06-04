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Семь человек погибли во время стрельбы в хостеле в ЮАР

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Семь человек были застрелены неизвестными вооруженными в общежитии Glebelands в Умлази Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом в субботу, 3 июня, сообщил местный телеканал Enca со ссылкой на данные правоохранительных органов.

«Полиция сообщает, что девять мужчин употребляли алкоголь в комнате общежития, когда неизвестные открыли по ним огонь, прежде чем скрыться с места происшествия», — написало издание.

Сообщается, что семеро погибли на месте, еще двоих с тяжелыми травмами госпитализировали.

В настоящее время правоохранители расследуют детали инцидента.

Хостел Glebelands известен крупным делом об убийствах, которые там совершали восемь мужчин в период с 2014 по 2016 год, пишет издание The South African. «Глебеландская восьмерка» обвинялась в убийствах, покушениях на убийство, а также вымогательстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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Ранее, 30 мая, издание NPR сообщило, что девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида США. Известно, что перестрелка произошла в городе Холливуд, предположительно, из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали.

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