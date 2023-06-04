Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы для военнослужащих в зоне СВО

Заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин провел мастер-класс для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих боевых задачи в зоне спецоперации. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

Российский гроссмейстер посетил бойцов в одном из передовых районов проведения специальной военной операции (СВО) и сыграл с ними несколько шахматных партий.

Карякин пообщался с военнослужащими, расспросил их о жизни и выразил уверенность в скорой победе над врагом и возвращении бойцов домой.

Помимо подобных встреч поддержать боевой дух солдат стараются артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Всего военные музыканты провели более 250 концертов, большинство из которых состоялись в передовых районах проведения СВО. Как отметили в Минобороны, каждым проведенным концертом артисты стараются внести в повседневные будни бойцов частичку радости и хорошего настроения.

Ранее, 3 июня, Минобороны сообщало, что местные творческие коллективы провели концерт для рембригады Западного военного округа. Это вызвало большой позитивный отклик со стороны бойцов, которые отметили, что подобные мероприятия помогают немного перезагрузиться.

30 мая в рамках проекта «Народного фронта» «Всё для победы!» участники музыкального коллектива «ZVёздный десант» привезли солдатам и детям в Донбассе гуманитарную помощь, а также выступили для них с концертами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.