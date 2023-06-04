На Украине сообщили о взрывах в нескольких областях

Взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.

В Минобороны РФ на данный момент эту информацию не прокомментировали.

Вечером 3 июня украинское издание «Суспильне» сообщало о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр). В регионе была объявлена воздушная тревога.

В этот же день украинское издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в Харьковской области. Там также была объявлена воздушная тревога. Других данных не сообщалось.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.