Причиной массовой драки в Санкт-Петербурге могла быть бесплатная еда

Предварительной причиной массовой драки рабочих в Санкт-Петербурге могла стать бесплатная еда. Об этом сообщили корреспонденту «Известий» Семену Егорову работники стройки 4 июня.

Собеседники рассказали, что на данной территории устраивают незаконную продажу еды, из-за чего приезжает полиция и останавливает деятельность. После этого рабочие пытаются забрать еду бесплатно.

«По словам сотрудников стройки, еда остается бесхозной, а потому бесплатной. Поэтому сюда стягивается большое количество рабочих в надежде бесплатно поесть и на этой почве возникают конфликты, иногда доходит до драк», — поделился корреспондент.

Как показано на кадрах, по территории, на которой произошла стычка, остались разбросаны каски, вещи и еда. Уточняется, что такая массовая драка произошла впервые.

О драке рабочих около делового комплекса «Лахта-центр» стало известно 3 июня. В конфликте приняло участие несколько десятков человек, некоторые из которых лежали на земле после полученных ударов.

По факту происшествия полиция начала проверку.