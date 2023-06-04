Синоптики спрогнозировали до 17 градусов тепла в Москве 4 июня

Переменная облачность, отсутствие осадков и температура до 17 градусов тепла ожидают жителей Московского региона в воскресенье, 4 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 15 до 17 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от +13 до +18 градусов в дневное время и от +3 до +8 градусов — в ночное.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление повысится до 751 мм ртутного столба.

Ранее, 3 июня, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха ночью в воскресенье в Москве и Московской области может опуститься до нуля градусов. По его словам, на почве при этом возможны слабые заморозки.

1 июня руководитель «Яндекс Погода» Александр Ганьшин спрогнозировал в Москве прохладные выходные с дождем.

Тогда же синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.