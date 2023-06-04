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В Польше около военной части нашли фрагменты аэростата

RMF: в Польше недалеко от военной части нашли фрагменты аэростата с надписями на кириллице
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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Ender
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В польском городе Калишки обнаружили неизвестный воздушный шар с надписями на кириллице. Об этом сообщает RMF24 3 июня.

Владелец кукурузного поля, которое находится в нескольких километрах от полигона и воинской части, обнаружил объект и сообщил об этом в полицию. Правоохранительные органы изъяли фрагменты объекта, после чего их забрали военные для дальнейшего изучения.

По словам очевидца, под пленочным куполом воздушного шара находился пенопластовый ящик и антенна, а на самом объекте были надписи на кириллице. По информации RMF FM, существует две версии о происхождении объекта: метеозонд или военный аэростат.

«О том, что это может быть метеорологический аэростат, свидетельствует тот факт, что радиолокационные системы не наблюдали никакого нарушения воздушного пространства Польши», — говорится в публикации.

Сообщение об обнаружении аэростата подтвердили в полиции и оперативном командовании вооруженных сил страны.

В феврале в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате КНР. Летающий объект появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

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