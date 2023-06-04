В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой

В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины, который застрял головой в заборе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Нижегородской области 3 июня.

«В 13:30 (совпадает с мск) по единому телефону вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Ленинском районе на улице Даргомыжского у дома №5 обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе», — передает сообщение ТАСС.

Экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.

2 июня в Санкт-Петербурге нашли тело воспитательницы, которую считали без вести пропавшей, с множественными ранами. Женщину нашли соседи на 12-м этаже жилого дома в Колпино,