Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали до 17 градусов тепла в Москве 4 июня
Происшествия
Пожар полностью уничтожил 100-летний Дом работников железной дороги в Ленобласти
Происшествия
В Санкт-Петербурге началась проверка по факту массовой драки рабочих
Мир
Экипаж корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю с китайской орбитальной станции
Общество
Опубликованы кадры установки иконы «Троица» в храме Христа Спасителя
Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Мурома
Мир
SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС 4 июня
Спорт
«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
Мир
Слуцкий назвал Турцию ключевым партнером России
Общество
В Москве прошел международный благотворительный турнир по гольфу
Армия
Российские военные прорвали оборону ВФУ для освобождения населенного пункта
Мир
Вице-премьер РФ Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+

Пожар полностью уничтожил 100-летний Дом работников железной дороги в Ленобласти

0
Фото: Vk.com/КУЗНЕЧНОЕ LIVE
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старинный финский Дом работников железной дороги Aseman Talo, расположенный в поселке Кузнечном Ленинградской области, был полностью уничтожен при пожаре 3 июня. Об этом в соцсетях сообщила автор краеведческого проекта «Хутор Milka» Мария Куск.

В 2016 году здание планировали снести, однако Мария спасла его и перевезла на территории хутора Milka. В течение нескольких следующих лет дом восстановили, основав внутри краеведческий музей, в котором хранились около шести тыс. экспонатов

По информации телеканала «78», огонь распространился на 140 кв. м. Спасателям потребовалось около часа, чтобы потушить здание. Очевидцы предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее в этот день в Екатеринбурге загорелось двухэтажное здание. Пожар произошел в строящемся доме на улице Московской.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023