Пожар полностью уничтожил 100-летний Дом работников железной дороги в Ленобласти

Старинный финский Дом работников железной дороги Aseman Talo, расположенный в поселке Кузнечном Ленинградской области, был полностью уничтожен при пожаре 3 июня. Об этом в соцсетях сообщила автор краеведческого проекта «Хутор Milka» Мария Куск.

В 2016 году здание планировали снести, однако Мария спасла его и перевезла на территории хутора Milka. В течение нескольких следующих лет дом восстановили, основав внутри краеведческий музей, в котором хранились около шести тыс. экспонатов

По информации телеканала «78», огонь распространился на 140 кв. м. Спасателям потребовалось около часа, чтобы потушить здание. Очевидцы предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее в этот день в Екатеринбурге загорелось двухэтажное здание. Пожар произошел в строящемся доме на улице Московской.