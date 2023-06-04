Появились подробности о пострадавших под колесами поезда в Москве
Три человека, попавшие 3 июня под колеса электрички в Москве на железнодорожной станции Тульская Павелецкого направления, остались живы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС столицы.
Сейчас пострадавшие госпитализированы. У всех зафиксированы рваные раны бедра.
По информации «Известий», пострадавшими оказались двое мужчин 1988 года рождения и одна женщина 1989 года рождения.
Об инциденте стало известно вечером 3 июня. Сообщается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Детали произошедшего устанавливаются.