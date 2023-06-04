Российские военные прорвали оборону ВФУ для освобождения населенного пункта

Командир танковой роты лейтенант Владислав Козловский вместе с подчиненными создал условия для освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований Украины (ВФУ). О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 4 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Рота Козловского вела наступление с южных окраин населенного пункта. Во время боя Владислав нанес огневое поражение по объектам противника и прорвал вражеский оборонительный рубеж. Закрепившись на новых точках, танковый экипаж продолжил развивать наступление.

В свою очередь, командир медицинского отделения рядовой Андрей Фесенко в одном из боев с украинскими боевиками лично вынес из-под огня противника более десяти российских военнослужащих, которые получили во время боя ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Фесенко не раз оказывал медпомощь раненым товарищам на месте боя, благодаря чему удавалось сохранить часть военнослужащих в строю и продолжать активное выполнение боевых задач.

Ранее, 3 июня, Минобороны сообщало, как отделение под командованием младшего сержанта Александра Драшко вовремя заметило группу готовящих засаду диверсантов и дало бой врагу. После столкновения противник отступил, а российские военнослужащие смогли спокойно и без потерь доставить продовольствие и боеприпасы на передовой пункт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.