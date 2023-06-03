Вице-премьер РФ Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+
Вице-премьер РФ Александр Новак прибыл в Вену для участия в заседании ОПЕК+, о чем стало известно 3 июня.
Новак возглавил российскую делегацию на встрече ОПЕК+, которая состоится в столице Австрии 4 июня. На заседании будут приняты решения о будущем сделки.
25 мая Александр Новак рассказал, что страны ОПЕК+ совместно с Россией на встрече 4 июня обсудят состояние нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.
Встречи ОПЕК+ сфокусированы на обсуждении состояния нефтяного рынка и достижении согласия по будущим действиям, чтобы реализовать дальнейшую сбалансированность, отметил вице-премьер.
17 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что сокращение Россией добычи энергоресурсов связано с необходимостью поддержания цен на мировом рынке. Он подчеркнул, что уровень добычи нефти в РФ остается на должном уровне, несмотря на ее сокращение.
2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.