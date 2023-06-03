Белый дом: Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Соответствующее заявление опубликовали в субботу, 3 июня, на официальном сайте Белого дома.

«Закон о финансовой ответственности от 2023 года» приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки», — говорится в тексте.

Также, по данным правительства США, подписанный закон устанавливает новые дискреционные лимиты расходов и расширяет требования к работе по отдельным федеральным программам.

Ранее в этот день Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

1 июня законопроект о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Окончательный подсчет голосов составил 63 против 36. За день до этого документ одобрила палата представителей конгресса США.

До этого, 28 мая, портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.