На Украине заявили о нехватке вооружения для начала контрнаступления

Украине не хватает вооружения и боеприпасов для контрнаступления. Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква в субботу, 3 июня, в интервью газете The Times.

«Чтобы успешно наступать, нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки. У нас их недостаточно», — сказал он.

В материале также уточняется, что президент Украины за последний месяц провел более 60 встреч с представителями разных стран, пытаясь получить больше оружия для контрнаступления и усиления противовоздушной обороны Киева.

Ранее, 3 июня, в интервью газете The Wall Street Journal Зеленский в очередной раз заявил, что Киев готов начать контрнаступление. При этом он добавил, что Киев хотел бы получить еще некоторое вооружение перед контрнаступлением, но, по его словам, «Украина не может ждать их».

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, а в перспективе приоритетом военных поставок будут оставаться средства ПВО.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что для Украины и Запада контрнаступление — это навязчивая идея, призванная оправдать потоки военной помощи и вопрос имиджа.

При этом министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт 31 мая отмечала, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.