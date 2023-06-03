Сверхточные спутники, которые Россия использует в космосе, фиксируют все передвижения украинских военнослужаших, заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

Офицер рассказал, что у таких спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Благодаря установленным радарам можно увидеть всё с высочайшим разрешением.

«Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят всё. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — рассказал офицер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 3 июня.

Как считает Риттер, такое передовое оборудование изменит ход украинского конфликта. Российские военные тщательнее будут отслеживать происходящее на авиабазах и складах с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего нарастят ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима.

26 мая издание Financial Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли написало, что ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. По словам авторов материала, украинским боевикам будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

Ранее, 5 мая, американский журнал Newsweek назвал одним из главных преимуществ армии России перед ВСУ численность в авиации. В беседе с изданием генеральный директор международной охранной компании Global Guardian Дейл Бакнер заявил, что российский воздушный флот в 10 раз превосходит по размерам украинский.

По его словам, российские самолеты МиГ-35, Су-35 и Су-57 являются частью современного комплекта, который «может уничтожить» предполагающееся украинское контрнаступление, нанося удары по большим колоннам украинских танков и бронетранспортеров без их надлежащего прикрытия с воздуха.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.