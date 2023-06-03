В Германии произошел пожар на территории бывшего полигона с боеприпасами

Под Берлином загорелась территория бывшего военного полигона, где под землей остаются боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил телеканал ZDF.

Лес горит в районе города Ютербог в федеральной земле Бранденбург. Возгорание охватило территорию в 45 га.

По данным телеканала, ситуация с тушением усугубляется тем, что огонь распространился на территорию бывшего военного полигона и присутствует угроза взрыва из-за сохранившихся под землей боеприпасов времен Второй мировой войны. Представитель пожарной службы также отметил, что, помимо прочего, работу пожарных осложняет усиливающийся ветер.

Накануне сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших в результате пожара в жилом здании Рима. Огонь охватил семь этажей дома на северо-востоке столицы Италии. Здание находилось на реконструкции по экологической программе. По предварительным данным, пожар начался в припаркованной под зданием машине.