Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии произошел пожар на территории бывшего полигона с боеприпасами
Мир
Депутат рады обратилась в полицию из-за исполнения песен Цоя
Общество
Прилепин презентовал новую книгу о Шолохове
Мир
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Днепропетровске
Общество
Сайт Greenpeace заблокировали в России
Мир
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Спорт
ПСЖ объявил об уходе Месси
Мир
Митинг против отмены Дня Победы прошел в Кишиневе
Спорт
Шестнадцатилетняя россиянка Андреева выбыла с «Ролан Гаррос»
Мир
В Греции полиция нашла более 160 кг кокаина в грузовых ящиках с бананами
Спорт
«Манчестер Сити» в седьмой раз стал обладателем Кубка Англии
Мир
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине

В Германии произошел пожар на территории бывшего полигона с боеприпасами

ZDF: в Германии произошел пожар на территории бывшего военного полигона с боеприпасами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Берлином загорелась территория бывшего военного полигона, где под землей остаются боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил телеканал ZDF.

Лес горит в районе города Ютербог в федеральной земле Бранденбург. Возгорание охватило территорию в 45 га.

По данным телеканала, ситуация с тушением усугубляется тем, что огонь распространился на территорию бывшего военного полигона и присутствует угроза взрыва из-за сохранившихся под землей боеприпасов времен Второй мировой войны. Представитель пожарной службы также отметил, что, помимо прочего, работу пожарных осложняет усиливающийся ветер.

Да, горит оно огнем: инновационный лазерный датчик мгновенно выявит пожар
Как лишние 10 секунд могут уберечь от трагедии

Накануне сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших в результате пожара в жилом здании Рима. Огонь охватил семь этажей дома на северо-востоке столицы Италии. Здание находилось на реконструкции по экологической программе. По предварительным данным, пожар начался в припаркованной под зданием машине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023