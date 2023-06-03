Депутат рады обратилась в полицию из-за исполнения песен Цоя

Депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию из-за молодого человека, который исполнял во Львове песни на русском языке советского рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

«Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечает агентство УНИАН, молодой человек приехал в город из Одессы. В то время как он попытался исполнить песню Цоя, Пипа потребовала от него не делать этого. В результате между ними завязался конфликт.

Ранее, 30 мая, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза в страну российских книг. Заявление набрало более 25,45 тыс. голосов при необходимых 25 тыс. Кроме того, согласно закону, принятому 19 июня 2022 года, в стране книги издаются на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языках ЕС или коренных народов страны. Также запрещается ввоз изданий антиукраинского содержания.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тыс. гривен (около 7,4 тыс. рублей).

В ответ на это сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что закон направлен на запрет русского языка и нарушает права нацменьшинств.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток «отменить» русскую культуру. 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.